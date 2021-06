Calcio, Euro 2021: i gironi, il calendario delle partite e la guida tv

Si svolgeranno dall’11 giugno all’11 luglio i Campionati Europei 2021 di calcio: rinviati di un anno causa pandemia, la massima rassegna continentale sta finalmente per avere luogo e per la prima volta sarà ospitata da diversi Paesi, tra cui l’Italia.

Andiamo a conoscere gli otto gironi e cosa ha riservato l’urna alla nazionale italiana. Diciamo subito che gli uomini di Roberto Mancini se la vedranno con Svizzera, Turchia e Galles.

Spetterà proprio alla banda di Roberto Mancini aprire i giochi di Euro 2020: gli azzurri esordiranno allo Stadio Olimpico di Roma l’11 giugno contro la Turchia, in una sfida in cui i padroni di casa, forti delle dieci vittorie conseguite nel girone di qualificazione in altrettanti incontri, partiranno chiaramente con i favori del pronostico.

Poteva andare molto peggio, dal momento che nelle fasce seconda e terza c’erano avversarie di spessore. Invece nessuna di questa incrocerà i nostri giocatori nella prima fase. Dopo il debutto contro i turchi, sarà la volta dei match contro la Svizzera di Petkovic, ex ct della Lazio, e contro il Galles di Gareth Bale e dello juventino Ramsey.

Parlando di avversarie di spessore, il nostro riferimento era alla Francia campione del mondo e al Portogallo campione d’Europa in carica. Ebbene, queste sono finite nel raggruppamento con gli ex campioni iridati della Germania: un vero girone di ferro, con l’alta probabilità che una tra queste abbandonerà mestamente la scena dopo i primi incontri.

Interessante anche la sfida tra altre due protagoniste della prossima rassegna iridata, vale a dire Croazia e Inghilterra, protagoniste e nette favorite del gruppo D di scena tra Londra (dove si giocherà anche la finale) e Glasgow.

Di seguito i gironi sorteggiati, in basso il calendario delle partite, dove potrete vedere anche i canali in tv per seguirle: saranno Sky (tutte e 51 le partite) e Rai (27 partite, tra cui l’Italia) a trasmettere le competizione in diretta.

Gruppo A (Roma, Baku)

– Turchia

– ITALIA

– Galles

– Svizzera

Gruppo B (San Pietroburgo, Copenaghen)

– Danimarca

– Finlandia

– Belgio

– Russia

Gruppo C (Amsterdam, Bucarest)

– Olanda

– Ucraina

– Austria

– Macedonia del Nord

Gruppo D (Londra, Glasgow)

– Inghilterra

– Croazia

– Scozia

– Repubblica ceca

Gruppo E (Bilbao, Dublino)

– Spagna

– Svezia

– Polonia

– Slovacchia

Gruppo F (Monaco, Budapest)

– Ungheria

– Portogallo

– Francia

– Germania

Venerdì 11 giugno

21:00 – Turchia-Italia: Rai 1 e Sky

Sabato 12 giugno

15:00 – Galles-Svizzera: Rai 1 e Sky

18:00 – Danimarca-Finlandia: Sky

21:00 – Belgio-Russia: Rai 1 e Sky

Domenica 13 giugno

15:00 – Inghilterra-Croazia: Rai 1 e Sky

18:00 – Austria-Macedonia: Sky

21:00 – Olanda-Ucraina: Rai 1 e Sky

Lunedì 14 giugno

15:00 – Scozia-Repubblica Ceca: Sky

18:00 – Polonia-Slovacchia: Sky

21:00 – Spagna-Svezia: Rai 1 e Sky

Martedì 15 giugno

18:00 – Ungheria-Portogallo: Sky

21:00 – Francia-Germania: Rai 1 e Sky

Mercoledì 16 giugno

15:00 – Finlandia-Russia: Sky

18:00 – Turchia-Galles: Sky

21:00 – Italia-Svizzera: Rai 1 e Sky

Giovedì 17 giugno

15:00 – Ucraina-Macedonia: Sky

18:00 – Danimarca-Belgio: Sky

21:00 – Olanda-Austria: Rai 1 e Sky

Venerdì 18 giugno

15:00 – Svezia-Slovacchia: Sky

18:00 – Croazia-Repubblica Ceca: Sky

21:00 – Inghilterra-Scozia: Rai 1 e Sky

Sabato 19 giugno

15:00 – Ungheria-Francia: Sky

18:00 – Portogallo-Germania: Rai 1 e Sky

21:00 – Spagna-Polonia: Rai 1 e Sky

Domenica 20 giugno

18:00 – Svizzera-Turchia: Sky

18:00 – Italia-Galles: Rai 1 e Sky

Lunedì 21 giugno

18:00 – Ucraina-Austria: Sky

18:00 – Macedonia-Olanda: Sky

21:00 – Russia-Danimarca: Sky

21:00 – Finlandia-Belgio: Rai 1 e Sky

Martedì 22 giugno

18:00 – Croazia-Scozia: Sky

21:00 – Repubblica Ceca-Inghilterra: Rai 1 e Sky

Mercoledì 23 giugno

18:00 – Svezia-Polonia: Sky

18:00 – Slovacchia-Spagna: Sky

21:00 – Portogallo-Francia: Rai 1 e Sky

21:00 – Germania-Ungheria: Sky

Sabato 26 giugno

18:00 – Ottavi di finale: Sky

21:00 – Ottavi di finale: Rai 1 e Sky

Domenica 27 giugno

18:00 – Ottavi di finale: Sky

21:00 – Ottavi di finale: Rai 1 e Sky

Lunedì 28 giugno

18:00 – Ottavi di finale: Sky

21:00 – Ottavi di finale: Rai 1 e Sky

Martedì 29 giugno

18:00 – Ottavi di finale: Sky

21:00 – Ottavi di finale: Rai 1 e Sky

Venerdì 2 luglio

18:00 – Quarti di finale: Rai 1 e Sky

21:00 – Quarti di finale: Rai 1 e Sky

Sabato 3 luglio

18:00 – Quarti di finale: Rai 1 e Sky

21:00 – Quarti di finale: Rai 1 e Sky

Martedì 6 luglio

21:00 – Semifinale: Rai 1 e Sky

Mercoledì 7 luglio

21:00 – Semifinale: Rai 1 e Sky

Domenica 11 luglio

21:00 – Finale: Rai 1 e Sky