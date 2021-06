Roland Garros 2021, sarà finale Djokovic-Tsitsipas: detronizzato Nadal

Saranno Novak Djokovic e Stefanos Tsitsipas a contendersi il Roland Garros 2021: il serbo e il greco hanno sconfitto rispettivamente Rafael Nadal e Alexander Zverev e si contenderanno il secondo Slam dell’anno, di scena sulla terra rossa di Parigi.

C’era tantissima attesa per la finale anticipata, quella tra il numero uno del mondo e il numero uno di sempre sulla terra rossa. Si trattava del 58° confronto tra i due, ma per quanto visto sul campo, vorremmo vederne altrettanti.

Uno spettacolo puro durato oltre quattro ore, che ha visto alla fine prevalere il tennista di Belgrado, abile a sfiancare il rivale proprio sulla sua superficie preferita, quella in cui ha alzato tredici dei suoi 20 Slam complessivi.

Djokovic ha schiantato Nadal in quattro set, dopo che, visto il primo, tutti i pronostici propendevano per la vittoria del mancino di Manacor. Nadal era infatti in vantaggio 5-0 nel primo parziale, vinto poi 6-3. Un vantaggio netto, ma che non dà l’idea della lotta in campo: punto su punto, i due se le sono suonate di santa ragione, ma sembrava che niente potesse scalfire le sicurezze dell’iberico.

Invece, a poco a poco, è salito in cattedra la prima testa di serie, che ha preso le misure all’avversario, sgretolandolo sia tecnicamente sia fisicamente. Emblemi sono stati il terzo set, fatto di break e controbreak continui, e il quarto e ultimo parziale, in cui un Nadal ormai senza forze per ha definitivamente ceduto.

Uno spettacolo concluso con il punteggio di 3-6 6-3 7-6 6-2. Al termine dell’incontro, il vincitore non ha esitato a definire il match “la mia miglior partita di sempre al Roland Garros, la più bella ed emozionante, una delle mie tre migliori partite di sempre in carriera”.

Così Djokovic andrà a caccia del suo 19° Slam e dovrà vedersela contro chi in questa stagione ha vinto più di tutti e, specialmente sulla terra rossa, ha dimostrato di stare meglio di tutti.

Stiamo parlando di Stefanos Tsitsipas, che in un altro entusiasmante duello andato in scena sul Philippe Chatrier ha battuto in cinque set il tedesco Alexander Zverev.

Sembrava tutto facile per il tennista ellenico, in vantaggio di due parziali a zero. Ma la rimonta del teutonico, agevolata da qualche errore gratuito di troppo da parte del classe ’98 di Atene, si è fatta sempre più incisiva, sino ad arrivare al quinto parziale in cui è emersa nuovamente la freschezza mentale e fisica di Tsitsipas, abile a conquistarsi la prima finale Slam in carriera, concludendo la partita con il punteggio di 6-3 6-3 4-6 4-6 6-3.

Appuntamento per l’ultimo atto per domenica 13 giugno alle ore 15, con diretta tv su Eurosport: chi alzerà al cielo il trofeo del Roland Garros 2021 tra Djokovic e Tsitsipas?