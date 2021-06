Euro 2021, Italia 1-0 sul Galles: agli ottavi a punteggio pieno

L’Italia archivia anche la pratica Galles e vola agli ottavi di finale di Euro 2021 a punteggio pieno: allo Stadio Olimpico di Roma finisce 1-0 per gli azzurri, ora già proiettati alla fase ad eliminazione diretta.

Già sicura di essere tra le prime sedici, la nazionale azzurra si presenta con una formazione diversa da quella che ha dominato i precedenti incontri: in attacco, in particolare, spazio a Bernardeschi, Belotti e Chiesa. A centrocampo, poi, ritorna Verratti.

Come già accaduto negli altri match, l’Italia parte con una minore intensità, cominciando a crescere col passare dei minuti, quando invece il Galles cala. Dopo alcune azioni sciupate, la rete del vantaggio arriva al 39′: Verratti si procura una punizione laterale che lui stesso provvede a calciare; Pessina con un tocco di destro spedisce il pallone in rete.

Ripresa la gara, sono sempre gli azzurri a comandare il gioco, fatta eccezione per un paio di occasioni capitate sui piedi di Ramsey e Bale. Galles che rimane in dieci per il rosso diretto ai danni di Ampadu, reo di un’entrata decisa sulla caviglia di Bernardeschi.

Poco o nulla accade nel finale: pur se di misura, l’Italia vince e approda agli ottavi a punteggio pieno. Sorride anche la compagine britannica, che per differenza reti ha la meglio come seconda nel girone A sulla Svizzera, cui non basta il 3-1 sulla già eliminata Turchia. Gli elvetici, tuttavia, possono ancora sperare di essere tra le migliori terze.

Ora la nazionale italiana giocherà gli ottavi sabato 26 giugno alle ore 21 a Wembley contro la seconda del Gruppo C, presumibilmente Ucraina o Austria.