Euro 2021, Italia-Austria agli ottavi: formazioni, precedenti, orari tv

L’Italia, prima qualificata agli ottavi di finale di Euro 2021, conosce il suo avversario nella prima partita di scontri ad eliminazione diretta: si tratta dell’Austria, che in virtù del successo di misura contro l’Ucraina di Andriy Schevchenko, passa il turno come seconda del girone dietro all’Olanda.

Italia – Austria si giocherà sabato 26 giugno alle ore 21 allo Stadio Wembley, in Inghilterra (diretta tv Rai 1 e Sky Sport). Sarà l’occasione, per gli uomini di Roberto Mancini, di proseguire nella striscia vincente e di dimostrare che i bei risultati – e il bel gioco – mostrati finora non sono stati un caso.

Per l’Austria, questo è già il migliore Europeo di sempre, dal momento che nelle altre partecipazioni (2008 e 2016) non era riuscita a superare la fase a gironi. La squadra allenata dal tedesco (di origini italiane) Franco Foda ha buone individualità e dunque un buon collettivo: Alaba in difesa, Sabitzer nella trequarti, Arnautovic e Kalajdžić davanti, quindi non è una squadra da sottovalutare.

Sono 37 i precedenti tra Italia e Austria: 17 le vittorie azzurre, a fronte di otto pareggi e dodici sconfitte. L’ultima sfida è stata l’amichevole terminata 2-2 nel 2008, mentre la partita più illustre si è disputata a Italia ’90, con Totò Schillaci che regalò il successo agli azzurri.

Dopo l’ampio turnover sperimentato nella gara contro il Galles, Roberto Mancini torna nella formazione tipo che ha battuto nettamente Turchia e Svizzera: tornano, quindi, i vari Spinazzola, Barella e il trio d’attacco formato da Insigne, Immobile e Berardi. Unici dubbi, il ballottaggio tra il rientrante Verratti (favorito) e Locatelli, che tanto bene ha fatto quando è stato chiamato in causa, e quello tra il malconcio Chiellini e Acerbi.

Di seguito, dunque, le probabili formazioni di Italia-Austria, ottavo di finale di Euro 2020.

Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne

Austria (4-3-3): Bachmann; Lainer, Dragović, Hinteregger, Alaba; X. Schlager, Laimer, Grillitsch; Baumgartner, Arnautović, Sabitzer