Euro 2021: tabellone ottavi di finale e orari

È terminata la fase a gironi di Euro 2021: delle 24 squadre inizialmente iscritte, ne sono rimaste 16, che d’ora in avanti si incontreranno nelle gare ad eliminazione diretta dagli ottavi di finale in poi.

Prima squadra a staccare il biglietto per gli ottavi, l’Italia di Roberto Mancini se la vedrà sabato 26 giugno alle ore 21 (Stadio Wembley) contro l’Austria, seconda alle spalle dell’Olanda.

Tra le varie sfide, spicca senza dubbio Inghilterra – Germania: ai padroni di casa non è bastato il primo posto nel girone per evitare una big, dal momento che i quattro volte campioni del mondo si sono qualificati come seconda del girone di ferro dietro alla Francia.

Da non sottovalutare neppure l’avversario della Spagna, qualificatasi non senza fatica (eccetto la goleada ai danni della Slovacchia nell’ultima partita): è la Croazia, che di qualità ne avrebbe da vendere, se riuscisse ad essere più continua.

Belgio – Portogallo è un altro match suggestivo e da questo potrebbe uscire l’eventuale squadra che affronterà la vincente della sfida tra Italia e Austria.

Di seguito, il tabellone completo degli ottavi di finale. Tutte le gare in onda alle ore 21 saranno d’ora in poi trasmesse anche su Rai 1, mentre Sky Sport trasmetterà tutti gli incontri senza distinzione di orario.

SABATO 26 GIUGNO:

18.00 Ottavo di finale 1 – Galles-Danimarca (ad Amsterdam)

21.00 Ottavo di finale 2 – Italia-Austria (a Londra)

DOMENICA 27 GIUGNO:

18.00 Ottavo di finale 3 – Olanda-Repubblica Ceca (a Budapest)

21.00 Ottavo di finale 4 – Belgio-Portogallo (a Bilbao)

LUNEDÌ 28 GIUGNO:

18.00 Ottavo di finale 5 – Croazia-Spagna (a Copenaghen)

21.00 Ottavo di finale 6 – Francia-Svizzera (a Bucarest)

MARTEDÌ 29 GIUGNO:

18.00 Ottavo di finale 7 – Inghilterra-Germania (a Dublino)

21.00 Ottavo di finale 8 – Svezia-Ucraina (a Glasgow)

VENERDÌ 2 LUGLIO:

18.00 Quarto di finale 1 – Vincente Ottavo 6 vs Vincente Ottavo 5 (a San Pietroburgo)

21.00 Quarto di finale 2 – Vincente Ottavo 4 vs Vincente Ottavo 2 (a Monaco)

SABATO 3 LUGLIO:

18.00 Quarto di finale 3 – Vincente Ottavo 3 vs Vincente Ottavo 1 (a Baku)

21.00 Quarto di finale 4 – Vincente Ottavo 8 vs Vincente Ottavo 7 (a Roma)

MARTEDÌ 6 LUGLIO:

21.00 Semifinale 1 – Vincente Quarto 2 vs Vincente Quarto 1 (a Londra)

MERCOLEDÌ 7 LUGLIO:

21.00 Semifinale 2 – Vincente Quarto 4 vs Vincente Quarto 3 (a Londra)

DOMENICA 11 LUGLIO:

21.00 Finale Europei calcio 2021 (a Londra)