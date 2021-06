Wimbledon 2021, il tabellone e gli italiani al via

Wimbledon 2021 è alle porte: da lunedì 28 giugno a domenica 11 luglio andranno in scena i Championships, ovvero il torneo di tennis più importante al mondo, terzo Slam dell’anno.

Novak Djokovic partirà come testa di serie numero uno e sarà, a tutti gli effetti, il favoritissimo del torneo. Reduce dai successi a Melbourne e Parigi, il serbo continua a cullare il sogno del Grande Slam rarissima ai tempi d’oggi. Il principale avversario dalla sua parte del tabellone sarà il greco Stefanos Tsitsipas, recente finalista al Roland Garros e quest’anno in grado di avere una costanza di rendimento notevole.

Non ci sarà Rafael Nadal, così la testa di serie numero due sarà il russo Daniil Medvedev. Dalla parte di quest’ultimo c’è il re di sempre di questo appuntamento, vale a dire Roger Federer, che ha puntato tutta la stagione su questo momento, ma non sarà facile reggere confronti di cinque set per due settimane.

Nella stessa parte di Medvedev e Federer ci sarà anche l’italiano numero uno, protagonista in positivo quest’anno e al via di Wimbledon con grandi ambizioni: dopo aver vinto al Queen’s, primo ATP 500 della sua carriera, Matteo Berrettini vuole continuare a stupire proseguendo la sua scalata al ranking.

Berrettini è il primo dei tredici italiani al via. Il numero 9 del ranking debutterà contro l’argentino Guido Pella, mentre Lorenzo Sonego se la vedrà con il portoghese Pedro Sousa. L’ungherese Martin Fucsovics sarà l’avversario di Yannik Sinner, mentre per Fabio Fognini ci sarà la sfida contro Albert Ramos.

Avversario indubbiamente ostico per Lorenzo Musetti (al primo Wimbledon in carriera), ovvero il polacco Hubert Hurkacz, mentre il veterano Andreas Seppi sfiderà il portoghese Joao Sousa. Gianluca Mager contro Juan Ignacio Mondero, Salvatore Caruso contro Marin Cilic, Stefano Travaglia contro Pedro Martinez e la wild card Marco Cecchinato contro Liam Broady sono gli altri accoppiamenti.

Tre le azzurre presenti nel tabellone femminile. La nostra numero uno Camila Giorgi sarà opposta alla svizzera Jil Teichmann, Jasmine Paolini se la vedrà con Andrea Petkovic e Martina Trevisan contro la tedesca russa Elena Vesnina.

Clicca qui per il tabellone completo maschile.

Clicca qui per il tabellone completo femminile.