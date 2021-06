during the UEFA Nations League A group three match between Poland and Italy at Silesian Stadium on October 14, 2018 in Chorzow, Poland.

Euro 2021, quarti Italia-Belgio: formazioni, precedenti, guida tv

Venerdì 2 luglio alle ore 21, all'Allianz Arena di Monaco di Baviera, in Germania, andrà in scena Italia – Belgio, quarto di finale di Euro 2021 (dirette tv su Rai 1/RaiPlay e Sky Sport/Now TV). Reduci dai sofferti successi rispettivamente contro Austria e Portogallo, azzurri e Diavoli rossi si troveranno di fronte per conquistarsi un posto tra le prime quattro d'Europa. Entrambe hanno superato il girone di qualificazione a punteggio pieno, ma hanno poi dovuto sudare sette camicie agli ottavi: agli uomini di Roberto Mancini sono serviti i tempi supplementari per avere la meglio di una coriacea Austria, mentre ai ragazzi del ct Martinez è servita una prodezza di Hazard per piegare le resistenze di un comunque meritevole Portogallo, campione uscente della competizione. Ora i quarti, dunque. I favori del pronostico sono per i belgi, dall'alto della prima posizione nel ranking Fifa. L'Italia, però, in virtù del record di risultati positivi, non vuole fermarsi e vuol dimostrare di sapersela giocare. Sono 22 i precedenti tra le due squadre: 14 le vittorie azzurre, 4 i pareggi e 4 le sconfitte. L'ultimo confronto risale a Euro 2016, quando i nostri connazionali, guidati da Antonio Conte, si imposero 2-0. Per quanto riguarda le formazioni, diversi dubbi affliggono gli allenatori. Mancini dovrebbe recuperare Chiellini, ma deve fare i conti con i ballottaggi tra Verratti e Locatelli e tra Berardi e Chiesa. Gli avversari, invece, devono fare i conti con le condizioni fisiche di De Bruyne e E. Hazard, usciti malconci dalla gara con i lusitani. Di seguito, le probabili formazioni. Italia (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Bonucci, Chiellini, Spinazzola; Barella, Jorginho, Verratti; Chiesa, Immobile, Insigne Belgio (3-4-3): Courtois; Alderweireld, Vermaelen, Vertonghen; Meunier, Tielemans, Witsel, T. Hazard; Mertens, Lukaku, Carrasco