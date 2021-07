Euro 2021, finale Inghilterra-Italia: precedenti, quote, formazioni, orari tv

Domenica 11 luglio alle ore 21, allo Stadio Wembley di Londra (diretta tv su Rai 1 e Sky Sport), andrà in scena la finale di Euro 2020, anzi 2021: i padroni di casa dell’Inghilterra sfideranno l’Italia per contendersi il massimo trofeo continentale alzato quattro anni fa dal Portogallo.

Com’è stato il cammino delle due squadre? La nazionale azzurra ha probabilmente espresso, eccetto l’ultima sofferta partita, il miglior calcio dell’Europeo: dominato il girone eliminatorio grazie alle vittorie roboanti contro Turchia, Svizzera e Galles, ha piegato di misura l’Austria ai supplementari degli ottavi, poi ha sfoderato una prestazione maiuscola ai quarti contro il favoritissimo Belgio. Infine, la semifinale vinta ai rigori contro la Spagna.

L’Inghilterra, invece, si è qualificata all’ultimo atto mostrando non sempre un gioco brillante. Nel proprio girone, infatti, ha battuto di misura Croazia e Repubblica Ceca, pareggiando a rete bianche con la Scozia; negli ottavi e nei quarti le partite migliori contro Germania e Ucraina, prima della semifinale vinta – grazie ad un rigore inesistente – contro la Danimarca.

Riguardo ai precedenti, Inghilterra e Italia si sono incontrate 27 volte finora, con il bilancio di undici vittorie azzurre, otto inglesi e due pareggi. Domenica sarà la terza volta di un duello agli Europei: entrambi i precedenti sorridono all’Italia, con i successi nel 1980 (1-0 con gol di Tardelli nella fase a gironi) e 2012 (vittoria ai rigori ai quarti). Mai l’Italia è stata battuta in una fase finale di Europei o Mondiali. Una la sfida giocata a Wembley: erano le qualificazioni ai Mondiali del ’98 e l’anno prima Gianfranco Zola siglò la rete che valse il successo azzurro.

I bookmakers cosa dicono? Le quote sono tutte leggermente favorevoli ai padroni di casa, non fosse altro per il fattore campo – vedasi anche arbitraggio della semifinale – che potrebbe sorridere loro. Bet 365, Eurobet, Sisal e Goldbet sono tutti d’accordo su chi sarebbe più propenso a prevalere.

Bet365: Italia 2.10; Inghilterra 1.72

Sisal: Italia 1.90; Inghilterra 1.80

Eurobet: Italia 1.95; Inghilterra 1.80

Goldbet: Italia 2.00; Inghilterra 1.80

Pochi i dubbi dei commissari tecnici riguardo alle formazioni. Mancini conferma l’undici iniziale che ha battuto la Spagna, così come Southgate si affida agli stessi uomini che hanno piegato la Danimarca. Ecco, di seguito, tutte le scelte.