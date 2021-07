Olimpiadi Tokyo 2020, basket: calendario, orari tv, convocati Italia

C’è ovviamente anche il basket tra le discipline a cinque cerchi che assegneranno le medaglie ai Giochi Olimpici di Tokyo 2020. Le rassegne maschile e femminile di pallacanestro si svolgeranno da domenica 25 luglio a domenica 8 agosto e, nel campo uomini, figurerà anche l’Italia.

La nazionale azzurra guidata da Meo Sacchetti ha strabiliato tutti nel Preolimpico di Belgrado, vinto demolendo in finale i padroni di casa della Serbia. Di quella squadra sono stati tutti confermati, con la sola eccezione di Awudu Abass che lascerà il posto al più esperto Danilo Gallinari.

Gli azzurri sono inseriti nel girone con Germania, Australia e Nigeria: la formula prevede che le prime due si qualifichino per la fase ad eliminazione diretta. Inutile dire che i favoritissimi per la vittoria finale sono gli Stati Uniti, sebbene la nazionale a stelle strisce sia reduce da due sconfitte in amichevole proprio contro i nostri avversari nigeriani e australiani.

Per quanto concerne il torneo femminile, fermo restando la netta superiorità degli USA, non bisogna sottovalutare altre formazioni, come l’Australia o il terzetto europeo Spagna, Francia, Serbia.

Tutte le partite saranno trasmesse in diretta tv su Eurosport Player / Discovery Plus e, in chiaro, nel caso dell’Italia e degli incontri di cartello, su Rai 2 / Rai Sport. Di seguito l’elenco dei convocati azzurri e, a seguire, il calendario delle partite dei due tornei, maschile e femminile (gli orari sono italiani).

CONVOCATI ITALBASKET MASCHILE TOKYO 2020

Simone Fontecchio, Danilo Gallinari, Niccolò Mannion, Nicolò Melli, Riccardo Moraschini, Alessandro Pajola, Achille Polonara, Giampaolo Ricci, Marco Spissu, Amedeo Tessitori, Stefano Tonut, Michele Vitali.

CALENDARIO BASKET MASCHILE TOKYO 2020

I GRUPPI

GRUPPO A – Stati Uniti, Francia, Repubblica Ceca, Iran

GRUPPO B – Australia, Italia, Germania, Nigeria

GRUPPO C – Spagna, Argentina, Slovenia, Giappone

DOMENICA 25 LUGLIO

Ore 3:00 Iran-Repubblica Ceca

Ore 6:40 Italia-Germania

Ore 10:20 Australia-Nigeria

Ore 14:00 Francia-Stati Uniti

LUNEDI’ 26 LUGLIO

Ore 6:40 Argentina-Slovenia

Ore 14:00 Giappone-Spagna

MERCOLEDI’ 28 LUGLIO

Ore 3:00 Nigeria-Germania

Ore 6:40 Stati Uniti-Iran

Ore 10:20 Italia-Australia

Ore 14:00 Repubblica Ceca-Francia

GIOVEDI’ 29 LUGLIO

Ore 6:40 Slovenia-Giappone

Ore 14:00 Spagna-Argentina

SABATO 31 LUGLIO

Ore 3:00 Iran-Francia

Ore 6:40 Italia-Nigeria

Ore 10:20 Australia-Germania

Ore 14:00 Stati Uniti-Repubblica Ceca

DOMENICA 1 AGOSTO

Ore 6:40 Argentina-Giappone

Ore 10:20 Spagna-Slovenia

Sorteggio dei quarti di finale

MARTEDI’ 3 AGOSTO

Quarti di finale

GIOVEDI’ 5 AGOSTO

Semifinali

SABATO 7 AGOSTO

Ore 4:30 Finale 1° posto

Ore 13:00 Finale 3° posto

CALENDARIO BASKET FEMMINILE TOKYO 2020

I GRUPPI

GRUPPO A – Spagna, Canada, Serbia, Corea del Sud

GRUPPO B – Stati Uniti, Francia, Giappone, Nigeria

GRUPPO C – Australia, Belgio, Cina, Porto Rico

LUNEDI’ 26 LUGLIO

Ore 3:00 Corea del Sud-Spagna

Ore 10:20 Serbia-Canada

MARTEDI’ 27 LUGLIO

Ore 3:00 Giappone-Francia

Ore 6:40 Nigeria-Stati Uniti

Ore 10:20 Australia-Belgio

Ore 14:00 Porto Rico-Cina

GIOVEDI’ 29 LUGLIO

Ore 3:00 Canada-Corea del Sud

Ore 10:20 Spagna-Serbia

VENERDI’ 30 LUGLIO

Ore 3:00 Belgio-Porto Rico

Ore 6:40 Stati Uniti-Giappone

Ore 10:20 Francia-Nigeria

Ore 14:00 Cina-Australia

DOMENICA 1 AGOSTO

Ore 3:00 Canada-Spagna

Ore 14:00 Corea del Sud-Serbia

LUNEDI’ 2 AGOSTO

Ore 3:00 Nigeria-Giappone

Ore 6:40 Francia-Stati Uniti

Ore 10:20 Cina-Belgio

Ore 14:00 Australia-Porto Rico

MERCOLEDI’ 4 AGOSTO

Quarti di finale

VENERDI’ 6 AGOSTO

Semifinali

SABATO 7 AGOSTO

Ore 9:00 Finale 3° posto

DOMENICA 8 AGOSTO

Ore 4:30 Finale 1° posto