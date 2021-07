Olimpiadi Tokyo 2020, nuoto/fondo/tuffi: calendario, orari tv, qualificati Italia

Il grande protagonista dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, assieme all’atletica leggera, è rappresentato dal nuoto: le discipline acquatiche – nuoto in vasca, in acque libere, artistico e tuffi – ci terranno legati alle tv sin dal primo giorno, regalandoci di sicuro grandi emozioni.

Mai come questa volta, l’Italnuoto si presenta ai nastri di partenza della manifestazione a cinque cerchi con tante aspettative. Sin dai tempi di Domenico Fioravanti e Max Rosolino non avevamo tante ambizioni e questa volta sono diversi i nomi su cui fare affidamento.

I principali sono sicuramente Gregorio Paltrinieri, che tenterà l’impresa di gareggiare in vasca e in acque libere (800m, 1500m, 10 km), sebbene il percorso di avvicinamento sia stato caratterizzato da alcuni problemi di salute, e Simona Quadarella, che sfiderà la grande statunitense Katie Ledecky e non solo.

E poi Martina Carraro, Arianna Castiglioni, Benedetta Pilato, Niccolò Martinenghi, Margherita Panziera, Alessandro Miressi, Thomas Ceccon: sono tanti coloro che puntano almeno a raggiungere una pur importante finale olimpica. Senza dimenticare lei, la regina delle acque, Federica Pellegrini, alla sua quinta Olimpiade.

Tutte le gare delle discipline natatorie possono essere seguite in diretta tv e streaming su Eurosport / Eurosport Player / Discovery Plus, nonché su Rai 2 per quanto concerne il nuoto in vasca e tutte le finali. A causa del fuso orario e di decisioni organizzative, assisteremo alle finali del nuoto in vasca in piena notte, mentre in tarda mattinata andranno in scena le batterie di qualificazione.

Di seguito, l’elenco dei convocati dell’Italia e, a seguire, il calendario completo suddiviso per disciplina: nell’ordine, nuoto in vasca, nuoto di fondo, tuffi e nuoto artistico.

CONVOCATI ITALIA NUOTO IN VASCA TOKYO 2020

Domenico Acerenza (Fiamme Oro / CC Napoli)

Stefano Ballo (Esercito / Time Limit)

Federico Burdisso (Esercito / Aurelia Nuoto)

Giacomo Carini (Fiamme Gialle / Can. Vittorino da Feltre)

Thomas Ceccon (Fiamme Oro / Leosport)

Matteo Ciampi (Esercito / Livorno Aquatics)

Santo Yuko Condorelli (Aurelia Nuoto)

Gabriele Detti (Esercito / In Sport Rane Rosse)

Marco De Tullio (Fiamme Oro / Sport Project)

Stefano Di Cola (Marina Militare / CC Aniene)

Manuel Frigo (Fiamme Oro / Team Veneto)

Nicolò Martinenghi (CC Aniene)

Pier Andrea Matteazzi (Esercito / In Sport Rane Rosse)

Filippo Megli (Carabinieri / RN Florentia)

Alessandro Miressi (Fiamme Oro / CN Torino)

Alberto Razzetti (Fiamme Gialle / Genova Nuoto My Sport)

Matteo Restivo (Carabinieri / RN Florentia)

Simone Sabbioni (Esercito / Vis Sauro)

Federico Poggio (Fiamme Azzurre / Imolanuoto)

Lorenzo Zazzeri (Esercito / RN Florentia)

Ilaria Bianchi (Fiamme Azzurre / NC Azzurra 91)

Martina Rita Caramignoli (Fiamme Oro / Aurelia Nuoto)

Martina Carraro (Fiamme Azzurre / NC Azzurra 91)

Arianna Castiglioni (Fiamme Gialle / Team Insubrika)

Ilaria Cusinato (Fiamme Oro / Team Veneto)

Elena Di Liddo (Fiamme Oro / CC Aniene)

Francesca Fangio (In Sport Rane Rosse)

Sara Franceschi (Fiamme Gialle / Livorno Aquatics)

Anna Chiara Mascolo (Hidron Sport Firenze)

Margherita Panziera (Fiamme Oro / CC Aniene)

Federica Pellegrini (CC Aniene)

Benedetta Pilato (CC Aniene)

Stefania Pirozzi (Fiamme Oro / CC Napoli)

Simona Quadarella (CC Aniene)

Giulia Vetrano (CN Nichelino)

CONVOCATI ITALIA NUOTO ARTISTICO TOKYO 2020

Beatrice Callegari

Domiziana Cavanna

Linda Cerruti

Francesca Deidda

Costanza Di Camillo

Costanza Ferro

Gemma Galli

Enrica Piccoli

Federica Sala

CONVOCATI ITALIA NUOTO DI FONDO TOKYO 2020:

Rachele Bruni (10 km donne)

Gregorio Paltrinieri (10 km uomini)

Mario Sanzullo (10 km uomini)

CONVOCATI ITALIA TUFFI TOKYO 2020

Noemi Batki (Piattaforma 10 metri femminili)

Elena Bertocchi (trampolino sincro 3 metri femminile)

Sarah Jodoin di Maria (Piattaforma 10 metri femminili)

Chiara Pellacani (trampolino sincro 3 metri femminile)

Lorenzo Marsaglia (trampolino sincro 3 metri maschile)

Giovanni Tocci (trampolino sincro 3 metri maschile)

NUOTO IN VASCA

SABATO 24 LUGLIO – BATTERIE (12.00-14.30 ore italiane)

400 misti uomini

100 farfalla donne

400 stile libero uomini

400 misti donne

100 rana uomini

4×100 stile libero donne

DOMENICA 25 LUGLIO – SEMIFINALI E FINALI (ore 03.30-05.20)

400 misti uomini Finale

100 farfalla donne Semifinali

400 stile libero uomini Finale

400 misti donne Finale

100 rana uomini Semifinali

4×100 stile libero donne Finale

DOMENICA 25 LUGLIO – BATTERIE (12.00-14.30 italiane)

100 dorso donne

200 stile libero uomini

100 rana donne

100 dorso uomini

400 stile libero donne

4×100 stile libero uomini

LUNEDI’ 26 LUGLIO – SEMIFINALI E FINALI (03.30-05.40 italiane)

100 farfalla donne Finale

200 stile libero Semifinali

100 rana donne Semifinali

100 rana uomini Finale

400 stile libero donne Finale

100 dorso uomini Semifinali

100 dorso donne Semifinali

4×100 stile libero uomini Finale

LUNEDI’ 26 LUGLIO – BATTERIE (ore 12.00-14.30 italiane)

200 stile libero donne

200 farfalla uomini

200 misti donne

1500 stile libero donne

MARTEDI 27 LUGLIO – SEMIFINALI E FINALI (ore 03.30-05.25)

200 stile libero donne Semifinali

200 stile libero uomini Finale

100 dorso donne Finale

100 dorso uomini Finale

100 rana donne Finale

200 farfalla uomini Semifinali

200 misti donne Semifinali

MARTEDI’ 27 LUGLIO – BATTERIE (ore 12.00-14.30 italiane)

100 stile libero uomini

200 farfalla donne

200 rana uomini

4×200 stile libero uomini

800 stile libero uomini

MERCOLEDI’ 28 LUGLIO – SEMIFINALI E FINALI (ore 03.30-06.05)

100 stile libero uomini Semifinali

200 stile libero donne Finale

200 farfalla uomini Finale

200 farfalla donne Semifinali

200 rana uomini Semifinali

200 misti donne Finale

1500 stile libero donne Finale

4×200 stile libero uomini Finale

MERCOLEDI 28 LUGLIO – BATTERIE (ore 12.00-14.30)

100 stile libero donne

200 dorso uomini

200 rana donne

200 misti uomini

4×200 stile libero donne

GIOVEDI’ 29 LUGLIO – SEMIFINALE E FINALE (ore 03.30-06.10)

800 stile libero uomini Finale

200 rana uomini Finale

100 stile libero donne Semifinali

200 rana uomini Semifinali

200 farfalla donne Finale

100 stile libero uomini Finale

200 rana donne Semifinali

200 misti uomini Semifinali

4×200 stile libero donne Finale

GIOVEDI’ 29 LUGLIO – BATTERIE (ore 12.00-14.30 italiane)

800 stile libero donne

100 farfalla uomini

200 dorso donne

4×100 mista mixed

VENERDI’ 30 LUGLIO – SEMIFINALI E FINALI (O3.30-05.10 italiane)

100 farfalla uomini Semifinali

200 rana donne Finale

200 dorso uomini Finale

100 stile libero donne Finale

200 misti uomini Finale

200 dorso donne Semifinale

VENERDI’ 30 LUGLIO – BATTERIE (ore 12.00-14.30 italiane)

50 stile libero uomini

50 stile libero donne

1500 stile libero uomini

4×100 mista donne

4×100 mista uomini

SABATO 31 LUGLIO – SEMIFINALI E FINALI (ore 03.30-05.20 italiane)

100 farfalla uomini Finale

200 dorso donne Finale

800 stile libero donne Finale

50 stile libero uomini Semifinali

50 stile libero donne Semifinali

4×100 mista mixed Finale

DOMENICA 1° AGOSTO – FINALI (03.30-05.25)

50 stile libero uomini

50 stile libero donne

1500 stile libero uomini

4×100 mista donne

4×100 mista uomini

NUOTO DI FONDO

MERCOLEDI 4 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 23:30 – NUOTO DI FONDO femminile 10KM (Rachele Bruni)

GIOVEDI 5 AGOSTO (ORARI ITALIANI)

Ore 23:30 – NUOTO DI FONDO maschile 10KM (Gregorio Paltrinieri, Mario Sanzullo)

TUFFI

Lunedì 26 luglio

Ore 8:00 – TUFFI maschile 10 metri piattaforma sincro (FINALE)

Martedì 27 luglio

Ore 8:00 – TUFFI femminile 10 metri piattaforma sincro (FINALE)

Mercoledì 28 luglio

Ore 8:00 – TUFFI maschili 3 metri trampolino sincro (FINALE)

Venerdì 30 luglio

Ore 8:00 – TUFFI femminili 3 metri trampolino (preliminari)

Sabato 31 luglio

Ore 8:00 – TUFFI femminili 3 metri trampolino (semifinali)

Domenica 1 agosto

Ore 8:00 – TUFFI femminile tre metri trampolino (FINALE)

Lunedì 2 agosto

Ore 8:00 – TUFFI maschile 3 metri trampolino (eliminatorie)

Martedì 3 agosto

Ore 3:00 – TUFFI maschile 3 metri trampolino (semifinale)

Ore 8:00 – TUFFI maschile 3 metri trampolino (FINALE)

Mercoledì 4 agosto

Ore 8:00 – TUFFI femminili 10 metri piattaforma (preliminari)

Giovedì 5 agosto

Ore 3:00 – TUFFI femminili 10 metri piattaforma (semifinali)

Ore 8:00 – TUFFI femminili 10 metri piattaforma (FINALE)

Venerdì 6 agosto

Ore 8:00 – TUFFI maschili 10 metri piattaforma (preliminari)

Sabato 7 agosto

Ore 3:00 – TUFFI maschili 10 metri piattaforma (semifinali)

Ore 8:00 – TUFFI maschile 10 metri piattaforma (FINALE)

CALENDARIO NUOTO ARTISTICO TOKYO 2020

Lunedì 2 agosto – Ore 12:30-14:45

Preliminari duo programma libero

Martedì 3 agosto – Ore 12:30-14:30

Duo programma tecnico

Mercoledì 4 agosto – Ore 12:30-14:05

Finale duo programma libero

Venerdì 6 agosto – Ore 12:30-13:35

Finale squadra programma tecnico

Sabato 7 agosto – Ore 12:30-14:15

Finale squadra programma libero