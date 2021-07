Olimpiadi Tokyo 2020, scherma: calendario, orari tv, convocati Italia

Da sempre fucina di medaglie per la nazionale italiana, la scherma rappresenta anche agli imminenti Giochi Olimpici di Tokyo 2020 una delle maggiori speranze azzurre. La nobile disciplina comincerà a gareggiare sin da subito, da sabato 24 luglio, e proseguirà fino a domenica 1 agosto.

Sport sempre più globale, presenta favoriti e outsider provenienti da ogni continente, ma è fuori discussione che gli atleti italiani, sebbene siano sulla carta un po’ meno pronosticati rispetto a Rio 2016, possa dire la loro in ciascuna delle tre specialità, vale a dire fioretto, sciabola e scherma. Le prove a squadre, in particolare, costituiscono le gare su cui puntare maggiormente.

Tra i nomi più attesi, Daniele Garozzo e Alice Volpi nel fioretto; Enrico Garozzo e Rossella Fiamingo nella spada; Luca Curatoli e la squadra di sciabola femminile (in quella maschile ci sarà anche il veterano Aldo Montano in qualità di riserva).

Sarà possibile seguire tutte le gare della scherma in diretta tv/streaming su Eurosport / Eurosport Player / Discovery Plus, nonché le fasi principali in chiaro su Rai 2. Di seguito l’elenco dei convocati della nazionale italiana; più in basso, il calendario completo delle gare (con gli orari italiani).

CONVOCATI ITALIA SCHERMA OLIMPIADI TOKYO 2020

Squadra fioretto femminile (3 posti+1 riserva) – convocate Martina Batini, Arianna Errigo, Alice Volpi. Riserva: Erica Cipressa.

Squadra fioretto maschile (3 posti+1 riserva) – convocati Andrea Cassarà, Alessio Foconi, Daniele Garozzo. Riserva: Giorgio Avola.

Squadra spada femminile (3 posti+1 riserva) – convocate Rossella Fiamingo, Federica Isola, Mara Navarria. Riserva: Alberta Santuccio.

Squadra spada maschile (3 posti+1 riserva) – convocati Marco Fichera, Enrico Garozzo, Andrea Santarelli. Riserva: Gabriele Cimini.

Squadra sciabola femminile (3 posti+1 riserva) – convocate Martina Criscio, Rossella Gregorio, Irene Vecchi. Riserva: Michela Battiston.

Squadra sciabola maschile (3 posti+1 riserva) – convocati Enrico Berrè, Luca Curatoli, Luigi Samele. Riserva: Aldo Montano.

CALENDARIO SCHERMA OLIMPIADI TOKYO 2020

Sabato 24 luglio, ore 02:00 – 15:10

Trentaduesimi spada individuale femminile

Trentaduesimi sciabola individuale maschile

Sedicesimi spada individuale femminile

Sedicesimi sciabola individuale maschile

Ottavi spada individuale femminile

Ottavi sciabola individuale maschile

Quarti spada individuale femminile

Quarti sciabola individuale maschile

Semifinali spada individuale femminile

Semifinali sciabola individuale maschile

Finale per il bronzo spada individuale femminile

Finale per il bronzo sciabola individuale maschile

Finale per l’oro spada individuale femminile

Finale per l’oro sciabola individuale maschile

Domenica 25 luglio, ore 02:00 – 15:10

Trentaduesimi fioretto individuale femminile

Trentaduesimi spada individuale maschile

Sedicesimi fioretto individuale femminile

Sedicesimi spada individuale maschile

Ottavi fioretto individuale femminile

Ottavi spada individuale maschile

Quarti fioretto individuale femminile

Quarti spada individuale maschile

Semifinali fioretto individuale femminile

Semifinali spada individuale maschile

Finale per il bronzo fioretto individuale femminile

Finale per il bronzo spada individuale maschile

Finale per l’oro fioretto individuale femminile

Finale per l’oro spada individuale maschile

Lunedì 26 luglio, ore 02:00 – 15:10

Trentaduesimi sciabola individuale femminile

Trentaduesimi fioretto individuale maschile

Sedicesimi sciabola individuale femminile

Sedicesimi fioretto individuale maschile

Ottavi sciabola individuale femminile

Ottavi fioretto individuale maschile

Quarti sciabola individuale femminile

Quarti fioretto individuale maschile

Semifinali sciabola individuale femminile

Semifinali fioretto individuale maschile

Finale per il bronzo sciabola individuale femminile

Finale per il bronzo fioretto individuale maschile

Finale per l’oro sciabola individuale femminile

Finale per l’oro fioretto individuale maschile

Martedì 27 luglio, ore 04:25 – 13:40

Quarti spada a squadre femminile

Semifinali 5°-8° posto spada a squadre femminile

Semifinali spada a squadre femminile

Finale 7°-8° posto spada a squadre femminile

Finale 5°-6° posto spada a squadre femminile

Finale per il bronzo spada a squadre femminile

Finale per l’oro spada a squadre femminile

Mercoledì 28 luglio, ore 03:00 – 13:40

Ottavi sciabola a squadre maschile

Quarti sciabola a squadre maschile

Semifinali 5°-8° posto sciabola a squadre maschile

Semifinali sciabola a squadre maschile

Finale 7°-8° posto sciabola a squadre maschile

Finale 5°-6° posto sciabola a squadre maschile

Finale per il bronzo sciabola a squadre maschile

Finale per l’oro sciabola a squadre maschile

Giovedì 29 luglio, ore 03:50 – 14:30

Quarti fioretto a squadre femminile

Semifinali 5°-8° posto fioretto a squadre femminile

Semifinali fioretto a squadre femminile

Finale 7°-8° posto fioretto a squadre femminile

Finale 5°-6° posto fioretto a squadre femminile

Finale per il bronzo fioretto a squadre femminile

Finale per l’oro fioretto a squadre femminile

Venerdì 30 luglio, ore 03:00 – 13:40

Ottavi spada a squadre maschile

Quarti spada a squadre maschile

Semifinali 5°-8° posto spada a squadre maschile

Semifinali spada a squadre maschile

Finale 7°-8° posto spada a squadre maschile

Finale 5°-6° posto spada a squadre maschile

Finale per il bronzo spada a squadre maschile

Finale per l’oro spada a squadre maschile

Sabato 31 luglio, ore 03:00 – 13:40

Ottavi sciabola a squadre femminile

Quarti sciabola a squadre femminile

Semifinali 5°-8° posto sciabola a squadre femminile

Semifinali sciabola a squadre femminile

Finale 7°-8° posto sciabola a squadre femminile

Finale 5°-6° posto sciabola a squadre femminile

Finale per il bronzo sciabola a squadre femminile

Finale per l’oro sciabola a squadre femminile

Domenica 1 agosto, ore 02:00 – 14:20

Ottavi fioretto a squadre maschile

Quarti fioretto a squadre maschile

Semifinali 5°-8° posto fioretto a squadre maschile

Semifinali fioretto a squadre maschile

Finale 7°-8° posto fioretto a squadre maschile

Finale 5°-6° posto fioretto a squadre maschile

Finale per il bronzo fioretto a squadre maschile

Finale per l’oro fioretto a squadre maschile