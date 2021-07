Olimpiadi Tokyo 2020, atletica leggera: calendario, orari tv, qualificati Italia

La regina delle Olimpiadi è pronta a dare spettacolo: l’atletica leggera è lo sport per eccellenza della rassegna a cinque cerchi e nella seconda settimana della manifestazione di Tokyo 2020 non mancherà di farci vivere emozioni uniche.

Molto corposa la pattuglia azzurra presente ai Giochi e, molto più che nel recente passato, abbiamo anche qualche ambizione in più. Se è vero che raggiungere una medaglia olimpica nell’atletica è quanto mai difficilissimo, essendo tale sport il più globale, è altrettanto vero che le possibilità per agguantare delle pur importanti finali ci sono.

Gli atleti su cui facciamo maggiori affidamento sono Gianmarco Tamberi, pur reduce da un periodo non esaltante, e Antonella Palmisano nella marcia. C’è poi la suggestione 100 metri, in cui abbiamo due carte niente male come Filippo Tortu e il primatista Marcell Jacobs. E ci sono anche atleti di spessore come il mezzofondista Yeman Crippa, il triplista Emmanuel Ihemeje e i quattrocentisti che, specie nelle staffette, potrebbero regalarci qualche bella sorpresa.

Sarà possibile seguire tutte le gare dell’atletica leggera alle Olimpiadi di Tokyo in diretta tv e streaming su Eurosport / Eurosport Player / Discovery Plus e, in chiaro, su Rai 2. Di seguito, l’elenco dei convocati dell’Italia e il calendario completo delle gare con gli orari italiani (alcune delle finali si disputeranno quando da noi è notte, altre in tarda mattinata).

QUALIFICATI ITALIA ATLETICA LEGGERA TOKYO 2020

Marcell Jacobs (100 metri, 4×100)

Filippo Tortu (100 metri, 4×100)

Davide Manenti (4×100)

Lorenzo Patta (4×100)

Hillary Wanderson Polanco Rijo (4×100)

Eseosa Desalu (200 metri, 4×100)

Antonio Baldassare Infantino (200 metri, 4×100)

Davide Re (400 metri, 4×400, 4×400 mista)

Edoardo Scotti (400 metri, 4×400, 4×400 mista)

Vladimir Aceti (4×400, 4×400 mista)

Lorenzo Benati (4×400, 4×400 mista)

Matteo Galvan (4×400, 4×400 mista)

Giuseppe Leonardi (4×400, 4×400 mista)

Brayan Lopez (4×400, 4×400 mista)

Yeman Crippa (5000, 10000 metri)

Paolo Dal Molin (110 ostacoli)

Hassane Fofana (110 ostacoli)

Alessandro Sibilio (400 ostacoli, 4×400, 4×400 mista)

Ahmed Abdelwahed (3000 siepi)

Ala Zoghlami (3000 siepi)

Osama Zoghlami (3000 siepi)

Stefano Sottile (salto in alto)

Gianmarco Tamberi (salto in alto)

Claudio Michel Stecchi (salto con l’asta)

Filippo Randazzo (salto in lungo)

Tobia Bocchi (salto triplo)

Emmanuel Ihemeje (salto triplo)

Andrea Dallavalle (salto triplo)

Leonardo Fabbri (getto del peso)

Nicholas Ponzio (getto del peso)

Zane Weir (getto del peso)

Giovanni Faloci (lancio del disco)

Francesco Fortunato (20 km di marcia)

Massimo Stano (20 km di marcia)

Federico Tontodonati (20 km di marcia)

Andrea Agrusti (50 km di marcia)

Teodorico Caporaso (50 km di marcia)

Marco De Luca (50 km di marcia)

Yassine El Fathaoui (Maratona)

Eyob Faniel (Maratona)

Yassine Rachik (Maratona)

Anna Bongiorni (100 metri, 4×100)

Vittoria Fontana (100 metri, 4×100)

Zaynab Dosso (4×100)

Johanelis Herrera (4×100)

Irene Siragusa (4×100)

Gloria Hooper (200 metri, 4×100)

Dalia Kaddari (200 metri, 4×100)

Rebecca Borga (4×400, 4×400 mista)

Benedicta Chigbolu (4×400, 4×400 mista)

Ayomide Folorunso (4×400, 4×400 mista)

Raphaela Lukudo (4×400, 4×400 mista)

Alice Mangione (4×400, 4×400 mista)

Petra Nardelli (4×400, 4×400 mista)

Anna Polinari (4×400, 4×400 mista)

Giancarla Trevisan (4×400, 4×400 mista)

Elena Bellò (800 metri)

Federica Del Buono (1500 metri)

Gaia Sabbatini (1500 metri)

Nadia Battocletti (5000 metri)

Luminosa Bogliolo (100 ostacoli)

Elisa Maria Di Lazzaro (100 ostacoli)

Eleonora Marchiando (400 ostacoli, 4×400, 4×400 mista)

Linda Olivieri (400 ostacoli)

Yadisleidy Pedroso (400 ostacoli)

Alessia Trost (salto in alto)

Elena Vallortigara (salto in alto)

Roberta Bruni (salto con l’asta)

Elisa Molinarolo (salto con l’asta)

Dariya Derkach (salto triplo)

Daisy Osakue (lancio del disco)

Sara Fantini (lancio del martello)

Eleonora Anna Giorgi (20 km di marcia)

Antonella Palmisano (20 km di marcia)

Valentina Trapletti (20 km di marcia)

Giovanna Epis (Maratona)

CALENDARIO ATLETICA OLIMPIADI TOKYO 2020

VENERDÌ 30 LUGLIO:

02.00 ATLETICA – Batterie e qualificazioni: 3000 siepi maschile, salto in alto maschile, lancio del disco maschile, 800 metri femminile, 400 metri ostacoli maschile, 100 metri femminile

12.00 ATLETICA – Finali: 10000 metri maschile. Batterie e qualificazioni: 5000 metri femminile, salto triplo femminile, getto del peso femminile, 4×400 mista

SABATO 31 LUGLIO:

02.00 ATLETICA – Batterie e qualificazioni: 400 metri ostacoli femminile, lancio del disco femminile, salto con l’asta maschile, 800 metri maschile, 100 ostacoli. Preliminari: 100 metri maschile

12.00 ATLETICA – Finali: lancio del disco maschile, 4×400 mista, 100 metri femminile. Semifinali: 100 metri femminile, 800 metri femminile. Batterie e qualificazioni: salto in lungo maschile, 100 metri maschile

DOMENICA 1° AGOSTO:

02.10 ATLETICA – Finali: getto del peso femminile. Batterie e qualificazioni: lancio del martello femminile, 3000 siepi femminile, salto in lungo femminile, 400 metri maschile

12.00 ATLETICA – Finali: salto in alto maschile, salto triplo femminile, 100 metri maschile. Semifinali: 100 metri maschile, 100 metri ostacoli, 800 metri maschile, 400 metri ostacoli maschile

LUNEDÌ 2 AGOSTO:

02.00 ATLETICA – Finali: salto in lungo maschile, 100 metri ostacoli. Batterie e qualificazioni: lancio del martello maschile, 1500 metri femminile, 200 metri femminile

12.00 ATLETICA – Finali: lancio del disco femminile, 3000 siepi maschile, 5000 metri femminile. Semifinali: 400 metri maschile, 400 metri ostacoli femminile. Batterie e qualificazioni: salto in alto femminile, 200 metri femminile

MARTEDÌ 3 AGOSTO:

02.00 ATLETICA – Finali: salto in lungo femminile, 400 metri ostacoli maschile. Qualificazioni e batterie: salto triplo maschile, 1500 metri maschile, 400 metri femminile, 200 metri maschile

12.00 ATLETICA – Finali: salto con l’asta maschile, lancio del martello femminile, 800 metri femminile, 200 metri femminile. Semifinali: 200 metri maschile. Qualifiche e batterie: 110 metri ostacoli, getto del peso maschile, 5000 metri maschile

MERCOLEDÌ 4 AGOSTO:

02.00 ATLETICA – Finali: 400 metri ostacoli femminile. Semifinali: 110 metri ostacoli. Decathlon: 100 metri, salto in lungo, getto del peso. Eptathlon: 100 metri ostacoli, salto in alto. Qualificazioni: tiro del giavellotto maschile

11.30 ATLETICA – Finali: 3000 siepi femminile, lancio del martello maschile, 800 metri maschile, 200 metri maschile. Semifinali: 1500 metri femminile, 400 metri femminile. Decathlon: salto in alto, 400 metri. Eptathlon: getto del peso, 200 metri

GIOVEDÌ 5 AGOSTO:

02.00 ATLETICA – Finali: salto triplo maschile, getto del peso maschile, 110 metri ostacoli. Batterie e qualificazioni: salto in alto femminile, 4×100 femminile, 4×100 maschile. Decathlon: 110 ostacoli, lancio del disco, salto con l’asta. Eptathlon: salto in lungo, tiro del giavellotto.

09.30 ATLETICA – 20 km di marcia maschile

12.00 ATLETICA – Finali: salto con l’asta femminile, 400 metri maschile. Decathlon: tiro del giavellotto, 1500 metri. Eptathlon: 800 metri. Semifinali: 1500 metri maschile. Batterie: 4×400 femminile

22.30 ATLETICA – 50 km di marcia maschile

VENERDÌ 6 AGOSTO:

09.30 ATLETICA – 20 km di marcia femminile

12.50 ATLETICA – Finali: tiro del giavellotto femminile, 5000 metri maschili, 400 metri femminili, 1500 metri femminile, 4×100 maschile, 4×100 femminile. Batterie: 4×400 maschile

SABATO 7 AGOSTO:

00.00 ATLETICA – Maratona femminile

12.00 ATLETICA – Finali: salto in alto femminile, 10.000 metri femminile, tiro del giavellotto maschile, 1500 metri maschile, 4×400 femminile, 4×400 maschile

DOMENICA 8 AGOSTO:

00.00 ATLETICA – Maratona maschile