Olimpiadi Tokyo 2020, pallanuoto: calendario, orari tv, convocati Italia

Nel corso delle due settimane dei Giochi Olimpici di Tokyo 2020, andranno in scena anche i due tornei della pallanuoto: Serbia e Stati Uniti sono le nazionali campioni uscenti tra gli uomini e le donne.

In Italia c’è rammarico per la mancata qualificazione del Setterosa dopo il secondo posto conquistato quattro anni fa; è invece presente il Settebello, che vuole continuare la tradizione favorevole e salire ancora una volta sul podio.

Due i gironi per ciascun torneo. Per quanto riguarda quello maschile, nel Gruppo A ci saranno Ungheria, Stati Uniti, Sudafrica, Grecia e Giappone; nel Gruppo B Spagna, Serbia, Australia, Kazakistan, Montenegro e Croazia.

Per quanto concerne il torneo femminile, invece, appartengono al Gruppo A Australia, Sudafrica, Paesi Bassi, Spagna e Canada; sono state inserite nel Gruppo B ROC (Comitato Olimpico Russo), Cina, Ungheria, Stati Uniti e Giappone.

Sarà possibile seguire tutte le partite dei tornei di pallanuoto in diretta tv e sreaming su Eurosport Player / Discovery Plus, mentre le principali partite (Italia e fasi finali) saranno trasmesse in chiaro anche su Rai 2. Di seguito, l’elenco dei convocati della nazionale azzurra e, più in basso, il calendario completo delle gare con gli orari italiani.

CONVOCATI SETTEBELLO TOKYO 2020:

Matteo Aicardi, Michael Bodegas, Marco Del Lungo, Francesco Di Fulvio, Vincenzo Dolce, Gonzalo Oscar Echenique, Niccolò Figari, Pietro Figlioli, Stefano Luongo, Gianmarco Nicosia, Nicholas Presciutti, Vincenzo Renzuto Iodice, Alessandro Velotto

CALENDARIO PALLANUOTO TOKYO 2020

TORNEO MASCHILE

1a giornata (25 luglio)

Girone A

Sudafrica-Italia (ore 03.00)

Ungheria-Grecia (ore 04.30)

Stati Uniti-Giappone (ore 07.00)

Girone B

Australia-Montenegro (ore 08.30)

Serbia-Spagna (ore 11.20)

Croazia-Kazakistan (ore 12.50)

2a giornata (27 luglio)

Girone A

Italia-Grecia (ore 08.30)

Giappone-Ungheria (ore 11.20)

Sudafrica-Stati Uniti (ore 03.00)

Girone B

Montenegro-Spagna (ore 04.30)

Kazakistan-Serbia (ore 07.00)

Australia-Croazia (ore 12.50)

3a giornata (29 luglio)

Girone A

Stati Uniti-Italia (ore 07.00)

Ungheria-Sudafrica (ore 03.00)

Grecia-Giappone (ore 11.20)

Girone B

Spagna-Kazakistan (ore 04.30)

Croazia-Montenegro (ore 08.30)

Serbia-Australia (ore 12.50)

4a giornata (31 luglio)

Girone A

Sudafrica-Grecia (ore 12.50)

Italia-Giappone (ore 11.20)

Stati Uniti-Ungheria (ore 07.00)

Girone B

Montenegro-Kazakistan (ore 03.00)

Australia-Spagna (ore 04.30)

Croazia-Serbia (ore 08.30)

5a giornata (2 agosto)

Girone A

Ungheria-Italia (ore 03.00)

Grecia-Stati Uniti (ore 04.30)

Giappone-Sudafrica (ore 11.20)

Girone B

Serbia-Montenegro (ore 07.00)

Spagna-Croazia (ore 08.30)

Australia-Kazakistan (ore 12.50)

Quarti di finale (4 agosto)

31 1A-4B (ore 07.00)

32 2A-3B (ore 08.30)

33 3A-2B (ore 11.20)

34 4A-1B (ore 12.50)

Semifinali (6 agosto)

5° posto

35 Perd. 31-Perd. 33 (ore 07.00)

36 Perd. 32-Perd. 34 (ore 11.20)

1°posto

37 Vinc. 31-Vinc. 33 (ore 08.30)

38 Vinc. 32-Vinc. 34 (ore 12.50)

Finali (8 agosto)

39 7° posto: Perd. 35-Perd. 36 (ore 02.30)

40 5° posto: Vinc. 35-Vinc. 36 (ore 04.00)

41 Bronzo: Perd. 37-Perd. 38 (ore 06.40)

42 Oro: Vinc. 37-Vinc. 38 (ore 09.30)

TORNEO FEMMINILE

1a giornata (24 luglio)

Girone A

02 Canada-Australia (ore 08.30)

03 Sudafrica-Spagna (ore 11.20)

Girone B

01 Giappone-Stati Uniti (ore 07.00)

04 Cina-ROC (ore 12.50)

2a giornata (26 luglio)

Girone A

08 Spagna-Canada (ore 12.50)

07 Australia-Paesi Bassi (ore 11.20)

Girone B

06 ROC-Ungheria (ore 08.30)

05 Stati Uniti-Cina (ore 07.00)

3a giornata (28 luglio)

Girone A

10 Canada-Sudafrica (ore 08.30)

12 Paesi Bassi-Spagna (ore 12.50)

Girone B

11 Cina-Giappone (ore 11.20)

09 Ungheria-Stati Uniti (ore 07.00)

4a giornata (30 luglio)

Girone A

13 Sudafrica-Paesi Bassi (ore 07.00)

16 Spagna-Australia (ore 12.50)

Girone B

15 Giappone-Ungheria (ore 11.20)

14 Stati Uniti-ROC (ore 08.30)

5a giornata (1 agosto)

Girone A

18 Paesi Bassi-Canada (ore 08.30)

20 Australia-Sudafrica (ore 12.50)

Girone B

19 ROC-Giappone (ore 11.20)

17 Ungheria-Cina (ore 07.00)

Quarti di finale (3 agosto)

21 1A-4B (ore 07.00)

22 2A-3B (ore 08.30)

23 3A-2B (ore 11.20)

24 4A-1B (ore 12.50)

Semifinali (5 agosto)

5° posto

25 Perd. 21-Perd. 23 (ore 07.00)

26 Perd. 22-Perd. 24 (ore 11.20)

1°posto

27 Vinc. 21-Vinc. 23 (ore 08.30)

28 Vinc. 22-Vinc. 24 (ore 12.50)

Finali (7 agosto)

29 7° posto: Perd. 25-Perd. 26 (ore 02.30)

30 5° posto: Vinc. 25-Vinc. 26 (ore 04.00)

31 Bronzo: Perd. 27-Perd. 28 (ore 06.40)

32 Oro: Vinc. 27-Vinc. 28 (ore 09.30)