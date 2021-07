Olimpiadi Tokyo 2020, tennis: calendario e orari tv, tabellone, favoriti

Il tennis approda alle Olimpiadi di Tokyo 2020 senza tanti big: sono molte, infatti, le rinunce da parte di giocatori di primo piano che hanno scelto di disertare, per i motivi più disparati, la rassegna a cinque cerchi. Per i presenti, comunque, in palio ci sono tre medaglie prestigiosissime.

Per restare solo nella top 20 dei ranking mondiali, non vedremo al via Nadal, Thiem, Berrettini, Federer, Shapovalov, Bautista Agut, Ruud, Garin, De Minaur, Goffin in campo maschile; Kenin, Andreescu, Halep, Azarenka, Serena Williams, Kerber in quello femminile.

Impossibile non citare come favorito il dominatore di questo 2021 Novak Djokovic, che ha nella mente non solo il Grand Slam, con gli US Open nel mirino, ma il Golden Grand Slam, con le Olimpiadi di mezzo. I Giochi Olimpici sono comunque un torneo particolare e, complici le fatiche già affrontate finora, sono aperte a possibili sorprese.

Alexander Sverev e Stefanos Tsitsipas e i russi Daniil Medvedev e Andrey Rublev, in gara con la bandiera del comitato olimpico, appaiono i principali avversari. Tra le donne, l’australiana Ashleigh Barty e l’idola di casa Naomi Osaka sono le principali favorite.

L’Italia si presenta al via con una defezione di peso, quella del nostro numero uno Matteo Berrettini, a causa di un infortunio patito a Wimbledon. Già nota, invece, la rinuncia di Yannik Sinner. Così, a rappresentare il Bel Paese, saranno sei atleti: Fabio Fognini, Lorenzo Sonego, Lorenzo Musetti, Camila Giorgi, Jasmine Paolini e Sara Errani.

Per seguire in diretta tv e streaming il tennis alle Olimpiadi di Tokyo 2020 basterà sintonizzarsi su Eurosport Player / Discovery Plus e, per le partite clou, anche su Rai 2.

TABELLONE PRINCIPALE TOKYO 2020

Presto avverrà il sorteggio.

QUALIFICATI ITALIA TOKYO 2020

Lorenzo Sonego

Fabio Fognini

Lorenzo Musetti

Camila Giorgi

Jasmine Paolini

Sara Errani

CALENDARIO TENNIS TOKYO 2020

Sabato 24 luglio, ore 04:00 – 13:00

Primo turno singolare maschile

Primo turno singolare femminile

Primo turno doppio maschile

Primo turno doppio femminile

Domenica 25 luglio, ore 04:00 – 13:00

Primo turno singolare maschile

Primo turno singolare femminile

Primo turno doppio maschile

Primo turno doppio femminile

Lunedì 26 luglio, ore 04:00 – 13:00

Secondo turno singolare maschile

Secondo turno singolare femminile

Secondo turno doppio maschile

Secondo turno doppio femminile

Martedì 27 luglio, ore 04:00 – 13:00

Secondo turno singolare maschile

Terzo turno singolare femminile

Quarti doppio maschile

Secondo turno / Quarti doppio femminile

Mercoledì 28 luglio, ore 04:00 – 13:00

Terzo turno singolare maschile

Quarti singolare femminile

Semifinali doppio maschile

Quarti doppio femminile

Primo turno doppio misto

Giovedì 29 luglio, ore 04:00 – 13:00

Quarti singolare maschile

Semifinali singolare femminile

Semifinali doppio femminile

Quarti doppio misto

Venerdì 30 luglio, ore 05:00 – 13:00

Semifinali singolare maschile

Finale per il bronzo doppio maschile

Finale per l’oro doppio maschile

Semifinali doppio misto

Sabato 31 luglio, ore 05:00 – 13:00

Finale per il bronzo singolare maschile

Finale per il bronzo singolare femminile

Finale per l’oro singolare femminile

Finale per il bronzo doppio femminile

Finale per il bronzo doppio misto

Domenica 1 agosto, ore 05:00 – 13:00

Finale per l’oro singolare maschile

Finale per l’oro doppio femminile

Finale per l’oro doppio misto